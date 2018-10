Arequipa: Madre de 17 años contó que su expareja la acuchilló por negarse a volver con él | FOTOS

Después de 24 horas del brutal ataque, la joven madre de 17 años contó los detalles del infierno que le tocó vivir a manos de su expareja, el estibador Richard Arredondo Arredono (27), quien le asestó trece cuchilladas en diferentes partes del cuerpo por negarse a volver con él, en Arequipa.



La estudiante de cosmetología y madre de un niño de tres años señaló que hace un mes terminó su relación con Richard Arredondo porque la golpeaba cada vez que llegaba borracho. Sin embargo, el sujeto se obsesionó con ella y pretendía retomar la relación a toda costa.

El sábado, alrededor de las 10 de la mañana, cuando la madre de la víctima se encontraba en el mercado, el hombre aprovechó para ingresar a la vivienda del pueblo joven Villa Esperanza del distrito de Tiabaya, en Arequipa.



“Me dijo para regresar, pero me negué y solo escuché que me dijo: Si no eres mía, no serás de nadie”.

Fue entonces que la estranguló con sus dos manos hasta quedar desmayada. “Cuando desperté me vi bañada en sangre, él me apuñaló cuando estaba inconsciente”, relató desde su cama en el hospital regional de Arequipa.



La menor se armó de valor, a duras penas se arrastró por el suelo para llegar a su celular que recargaba la batería y logró llamar a su hermana para pedir auxilio.

El estibador la encerró con candado esperando que muriera desangrada dentro de su humilde vivienda, en Arequipa, y huyó con el hijo de ambos, que está pronto a cumplir cuatro años.



El pequeño apareció en horas de la tarde del sábado en la vivienda de los padres del agresor, en el pueblo joven Tres Balcones del distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa.

Richard Arredondo, que será investigado por tentativa de feminicidio, está no habido.