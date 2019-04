Arequipa: ‘Peperas’ asaltan y botan al río a camionero que captaron en chicharronería | FOTOS

Jorge Luis Baca Martínez , el camionero que fue reportado como desaparecido, desde el 31 de marzo, fue hallado muerto en el río Chili y habría sido víctima de una banda de ‘peperas’, que lo habría arrojada desde lo alto del puente ‘Tiabaya’, en Arequipa.



Las féminas habrían captado a Baca Martínez y a su amigo Cristian Estrada Rodríguez, en una chicharronería de la avenida Arancota, en el distrito de Sachaca, en Arequipa.

Un agricultor de la zona de Huaico Chico, a unos 500 metros del puente de Tiabaya, en Arequipa, reportó el hallazgo de un cuerpo a las 8:30 de la mañana de ayer. “Le dije a la policía que había un hombre muerto en el río, pero tardaron varias horas en llegar. No me hicieron caso”, dijo el hombre del campo, que divisó desde lo alto de un andén el cadáver de Jorge Baca que estaba boca arriba, completamente desnudo, y en un pequeño islote de piedras en medio del río.



Hasta el lugar se trasladaron equipos de la Unidad de Rescate de la Policía que se encargaron de la recuperación del cadáver, así como detectives de homicidios del Depincri de Arequipa, peritos de Criminalística, de Medicina Legal y el fiscal de turno, que realizaron el levantamiento del cadáver del camionero.

La víctima fue identificada por su esposa, quien llegó el pasado lunes procedente de Chimbote, debido a que Jorge Luis no le respondía el teléfono y porque no había entregado la mercadería que había traído en el tráiler, de placa C6N-928 que dejó estacionado en una cochera de la Vía de Evitamiento, en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.



‘PEPEADOS’



Se supo que Jorge Luis y Cristian se encontraron el domingo y al mediodía ingresaron a la chicharronería ‘Cecilia’ para comer. De allí no se movieron sino hasta las 8 de la noche, ambos salieron acompañados de dos mujeres, según lo captado por las cámaras de seguridad del local. Tras ello, Cristian apareció la madrugada del lunes en una calle, en el centro de Arequipa, y no se supo nada de Jorge Luis, sino hasta ayer cuando hallaron su cadáver en el río.