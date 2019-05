Policía mañoso pedía tener relaciones íntimas a denunciante para ayudarla en proceso | FOTOS

Sus deseos de lujuria y ambición lo hicieron caer. El suboficial de tercera de la PNP Christian Raphael Mochica Yana (22) fue detenido por los detectives del Departamento de Investigación Contra la Corrupción, tras ser acusado de pedir favores sexuales y coimas a una comerciante con la finalidad de ayudarla en una denuncia por robo que hizo en contra de sus hermanos. La intervención del mal efectivo se hizo en la dependencia policial José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.



El mal custodio fue designado para el caso de la denunciante que pedía una constatación de su vivienda por un presunto robo que sufrió por parte de sus hermanos.

“Durante la diligencia en la vivienda, el policía me dijo que podía ayudarme, pero tenía que darle algo a cambio. Le dije que no tenía dinero y él replicó que había muchas formas de pagar, proponiéndome tener relaciones sexuales. No acepté, pero le entregué 200 soles”, dijo la agraviada.



Al día siguiente el efectivo la siguió llamando para reiterarle la propuesta por segunda vez, pero no sabía que la agraviada grabó todas las insinuaciones. Con prueba en mano es que decidió denunciarlo ante las autoridades.

La detención del agente se hizo con la participación de la fiscal María Andía Yábar integrante del equipo especializado en corrupción de funcionarios y se produjo a las 8 de la noche del jueves. (Pedro Torres)