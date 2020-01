La estudiante Karen Enríquez Zamora (20) declaró que fue su enamorado William Vargas Ramos (20), quien la empujó por una ventana del segundo piso del hotel donde se alojaron, en Mollendo, en Arequipa, descartando que se trate un accidente como aseguró el acusado.

Por ello, el fiscal Mauricio Rivera solicitó ayer la prisión preventiva de Vargas Ramos por el presunto delito de tentativa de feminicidio.

LO ACUSÓ

“Él (William Vargas) me empujó”, declaró la agraviada, quien se encuentra postrada en una cama del hospital regional Honorio Delgado.

El hecho ocurrió el pasado 2 de enero. La joven dijo que ambos habían bebido, pero William en mayor cantidad y discutieron en la habitación porque ella halló una bolsa que le pareció contener algo raro.

Según la víctima, forcejearon y eso ocasionó que él le pagara, ella reaccionó golpeándolo, en ese momento William empujó a Karen cayendo por la ventana.

INTERNADA

Paola Enríquez contó que su hermana Karen logró superar la hemorragia en sus pulmones, pero el mismo problema aún persiste en su hígado y está a la espera de ser operada de las vértebras fracturadas.

“Los médicos han dicho que necesitan tener la disponibilidad de una sala completa para poder operarla. De esa intervención dependerá si mi hermana vuelve o no a caminar. Karen no mira con el ojo derecho y no sabemos si perderá la visión”, dijo muy afligida.