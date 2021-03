La Primera Fiscalía Provincial Penal Supraprovincial de Ayacucho abrió una investigación contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de terrorismo, en agravio del Estado peruano, luego de registrarse el asesinato de cuatro personas en el centro poblado de Huarcatán, en el distrito de Pucacolpa, provincia ayacuchana de Huanta.

El múltiple homicidio ocurrió el último miércoles 24 de marzo, donde resultaron asesinados Pedro Curiñaupa Arone, Gregorio Ccayas Limache, Yolanda Canchaya y los menores de iniciales R. C. C. (15) y A. C. A. (16).

Según las pesquisas preliminares, un grupo de 25 personas, provistos de armas de fuego y vestidos con prendas oscuras, habrían ingresado al predio de Curiñaupa Arone, donde luego de permanecer por tres horas, lo habrían secuestrado junto a las otras víctimas, llevándolos al poblado de Patacancha.

Horas después, comuneros de la zonas reportaron el hallazgo de los cadáveres de A. C. A. y Pedro Curiñaupa Arone. Posteriormente, el jueves 25 de marzo, se encontraron los cuerpos de R. C. C. y Yolanda Canchanya.

Para el viernes 26 de marzo, los representantes del Ministerio Público a cargo de la investigación efectuaron las gestiones para trasladar a las víctimas mortales a la base militar de Huayllay para luego transportarlas en un helicóptero de la Fuerza Aérea al aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte de Huamanga.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la sede de la Unidad Médico Legal de Ayacucho, para la realización de las necropsias. El sábado 27 de marzo, los familiares de los occisos trasladaron los restos de las víctimas a la provincia de Huanta, para darles sepultura.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 20.000 trabajadores de la salud del sector privado no han sido vacunados, informan Clínicas