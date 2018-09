Ayacucho: Siete delincuentes asaltan ómnibus con 39 pasajeros en vía Los Libertadores

Por tercera vez, siete delincuentes encapuchados causaron terror en la vía Los Libertadores, tras asaltar a los pasajeros de un ómnibus interprovincial, en Ayacucho.



Cerca de las 2 de la madrugada de ayer, 39 pasajeros viajaban a la provincia de Ayacucho, a bordo del vehículo de placa D76-652, de la empresa Expreso Molina Unión, pero cuando llegaron al kilómetro 233 de la Vía Los Libertadores, a la altura del distrito de Paras, provincia de Cangallo, fueron interceptados por siete delincuentes armados, que hicieron tres disparos al aire, para obligar a los tripulantes que entreguen todas sus pertenencias.



“Habían bloqueado la vía con piedras grandes y cuando me detuve, rompieron mi ventana y me amenazaron con matarme si no abría las puertas. Cuando subieron, uno de ellos me puso su pistola en la cabeza y me pidió que desvíe el carro hacia un descampado”, narró el conductor Luis Alberto C.Q. (32), quien luego trasladó a todos los pasajeros hasta la comisaría del sector, para asentar la denuncia correspondiente.



“Se llevaron mi canguro con trescientos soles que me había regalado mi hija para comprar mis medicinas”, contó entre lágrimas una pasajera de 60 años. Según los testigos, los delincuentes se comunicaban con otras personas a través de radios portátiles.