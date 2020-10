El gerente de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Erlyn Salazar Huamán, informó que un total de 312 transportistas se beneficiarán con los vales de combustible que entregará la citada comuna desde el miércoles 4 de noviembre.

El funcionario señaló que son 13 empresas de transporte (ómnibus y combis) de los distritos de Magdalena, Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca, que accederán al beneficio económico otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La entrega de estos vales es en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 097 que faculta al MTC el otorgamiento, a través de las municipalidades provinciales, de un subsidio económico a los prestadores del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial.

Salazar Huamán explicó que los transportistas deberán cumplir una serie de requisitos que establece el decreto de urgencia como por ejemplo el recorrido completo, las frecuencias del servicio y disminuir el costo del pasaje. “Algunas empresas elevaron el costo de pasaje de 1.20 a 2.00 soles debido a la emergencia, por lo tanto, deberán cobrar 1.20 soles”.

Añadió que personal contratado por la municipalidad se encargará de monitorear el cumplimiento de los requisitos. “En caso de incumplimiento no habrá sanción a los transportistas, solo se retirará el subsidio”, aseguró.

Erlyn Salazar indicó que todas las empresas fueron invitadas a participar de este beneficio y que algunas optaron por no recibir el subsidio. “La participación fue voluntaria, no se obligó a nadie. Algunas empresas no se inscribieron porque no les conviene bajar el precio del pasaje”, acotó.

La municipalidad entregará vales por 40,000 galones de combustible diésel durante un mes, para ello ha seleccionado a los grifos ubicados dentro de las rutas del servicio de transporte público.

