Cajamarca: Hombre que quemó a vendedora no se arrepiente y aceptó ser drogadicto [VIDEO]

Esneider Estela Terrones , el sujeto que le prendió fuego a su excuñada Juana Mendoza Alva , no se arrepiente del horrible hecho que cometió. En una breve entrevista en la Divincri de Cajamarca , aseguró que se encontraba drogado cuando atacó a la madre de familia.



Al momento que el reportero le preguntó si estaba arrepentido de lo que hizo, Estela dijo: "No puedo decirle nada", con total frialdad.



El cobarde agresor añadió no recordar nada de lo ocurrido por estar bajo los efectos de las drogas. Recordemos que en su manifestación ante las autoridades había dicho que consumió PBC y marihuana.

Sobre la acusación a este sujeto, el presidente de la Junta Superiores de Fiscales de Cajamarca , Alfredo Rebaza, manifestó que este no sería un caso de Feminicidio, ya que no todo asesinato a una mujer califica en esa tipología.



En tanto, la fiscal Mercedes Barrueto, de la II Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca , solicitó que el sujeto sea recluido en una cárcel con nueve meses de prisión preventiva.



Recordemos que producto de las graves quemaduras, Juana Mendoza Alva , se debate entre la vida y la muerte en el hospital en el hospital Guillermo Almenara.



Traslado de Esneir Estela Terrones, acusado de quemar viva a una mujer en Cajamarca, a la Fiscalía. Video: Facebook / Cajamarca Reporteros

Juana Mendoza Alva fue rociada con gasolina y prendida con fuego por Estela cuando vendía salchipollo en el Jirón 5 Amigos 142, en la parte baja de Cajamarca .



Toda la población de Cajamarca y diversas partes del país exigen que las autoridades le impongan una sanción ejemplar a Estela Terrones.