Cajamarca: Padre de familia solicita ayuda para su hijo de 3 años que sufre de extraña enfermedad

El padre de familia, Wilder Sangay Tasilla, solicita ayuda al Estado para poder costear el tratamiento de su hijo de tres años, quien sufre de una extraña enfermedad que aún no habría sido detectada y le provoca episodios epilépticos. Papá hace un llamado al Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, en Cajamarca.

Desde hace dos años el infante padece de esta enfermedad; sin embargo, en las últimas horas, Sangay subió a las redes sociales un vídeo con su niño en brazos, solicitando ayuda para solventar una resonancia magnética que podría salvar la vida de su pequeño.

Sucede que el menor no habría sido recibido como de costumbre por los galenos del Hospital Regional de Cajamarca, a raíz de que ‘podía contraer COVID-19’. “Yo quisiera que me apoyen, todo sea bienvenido. Como ya me han dicho que espere a que muera, solamente en Dios pongo mi confianza de que lo puede levantar. Si no, ¿qué voy a hacer?, esperaré a que el Señor se lo lleve”, cuenta entre lágrimas el padre de familia.

Se supo que un grupo de bomberos y voluntarios que vieron el caso en las redes sociales, ayudaron para que el menor se encuentre nuevamente internado en el Hospital Regional.

CONTACTOS PARA AYUDA

Si desea ayudar puede contactarse con Wilder Sangay Tasilla, en el jirón Hoyos Rubio s/n, centro poblado de Otuzco (Cajamarca), o llamar al número 943828899. También pueden ubicarlo a través del voluntariado Banderas Blancas con celular 972895948.