Siete meses de prisión preventiva le dictó el juez Julio Castillo Rodríguez, de la Corte Superior de Justicia del Callao, al albañil Rolando Alexander Vargas Goya por intentar enviar una importante cantidad de droga a Suiza a través de un envío.

La Fiscalía lo sindica como el presunto autor del delito contra la salud pública y favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico, en la modalidad de encomienda, que se pena –según el Código Penal peruano- con hasta 15 años de cárcel.

La imputación que pesa contra Vargas Goya es el haber camuflado un kilo 272 gramos de cocaína, que escondió en un cofre de fibra de vidrio. El paquete fue enviado desde una sucursal de courier DHL, ubicado en La Molina, y posteriormente fue incautado en un almacén de la empresa en el Callao.

Durante la audiencia y desde la clandestinidad, el imputado manifestó que “yo siempre me dedico a obras de construcción civil” y “la encomienda decomisada me lo entregó un conocido, quien me pidió de favor hacer el envío, sin que yo sepa que había dentro”.

El magistrado Castillo dictó la orden de ubicación y captura a nivel nacional del procesado o que se ponga a derecho ante la justicia.

“La medida coercitiva tendrá su inicio desde que ocurra su detención y será internado en el establecimiento penitenciario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)”, indicó el juez.

INTERVENCIÓN

El hecho ocurrió meses atrás, cuando el personal antidroga de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó una inspección de cargamento en el almacén de la empresa DHL, ubicada en el Fundo Bocanegra, en el ‘Primer Puerto’.

Los agentes del orden se percataron de un empaque sospechoso. Al abrirlo encontraron un cofre marrón de fibra de vidrio que tenía cocaína adherida en su interior. Además, se encontró la guía de remisión del cargamento, donde se señala como remitente al acusado.

Al hacer las pericias dactilares del referido documento se confirmó las huellas de Vargas Goya.