Sus fechorías son cosas del pasado y ahora buscan ser personas de bien para la sociedad, cuando les toque dejar atrás los barrotes. Se trata de un grupo de internos del penal del Callao que iniciaron sus clases virtuales de dibujo y pintura en cuero, para fortalecer sus habilidades en la elaboración de carteras.

A través de la plataforma digital Zoom, catorce son los reos que se capacitan con el reconocido artista plástico Aarón López, quien ha expuesto sus trabajos en España, Estados Unidos, México, Chile y Perú.

LEE MÁS: Intervienen a mujer que trató de pasar al penal de Piura PBC en el interior de huesos de pollo

Pese a estar privados de su libertad, varios de ellos por robo a mano armada, trabajan actualmente para la oenegé ‘Serumano’, que pertenece a la política de Cárceles Productivas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

#Ahora | A través de la plataforma #INPEconecta, internos del penal de #Callao, reciben clases de dibujo y pintura en cuero, a cargo del profesor Aaron López y en alianza con @SSerumano. 🎨✍️ pic.twitter.com/ZXI2fhxPuR — INPE (@INPEgob) August 16, 2021

Según informó la institución, las clases comprenderán el alfabeto visual como el punto, la línea, el plano y técnica libre sobre papel, trabajo en grises, monocromía, colores primarios, colores secundarios y el estudio de la forma de trabajo con carboncillo.

Para Miguel Ángel Cupe Espinoza, jefe del Área de Trabajo del penal del Callao, la capacitación que brinda ‘Serumano’ perfeccionará la técnica de los internos al momento de realizar sus trabajos en cuero.

“Resalto que a la fecha cárceles productivas involucre a instituciones públicas y privadas que beneficien a las personas encarceladas”, expresó.

En tanto, Thais Calvo Pérez, cofundadora de la oenegé, felicitó al INPE por generar espacios para que los reos se sigan capacitando y señaló que “este taller dará las herramientas para que puedan seguir elaborando carteras aplicando el arte”.

Los reos no solo fabrican carteras, sino también artículos en cuero, que llevan la marca ‘Cautiva en libertad’, las cuales pueden ser adquiridas en su tienda virtual en Instagram (@cautiva_libertad).

PRACTICAN YOGA

En este penal del ‘Primer Puerto’, además, los internos realizan talleres virtuales de yoga, gracias a la trabajo en conjunto del INPE con la ‘Fundación El Arte de Vivir Perú’. Ellos dedican algunos minutos de su tiempo a este ejercicio y despejan la menta, para dejar de lado el pasado turbio que los puso tras las rejas.

“Con este proyecto de programa de yoga se está percibiendo algunos cambios en el interno, ahora está aprendiendo a relajarse, lo que suma a los diferentes talleres disciplinarios que impartimos en el recinto. Sin duda les permite conectar su cuerpo y su alma. Están aprendiendo nuevas herramientas que les van a servir para que el interno progresivamente vaya cambiando”, manifestó Luis Alberto Ramos, psicólogo del centro de reclusión.

#INPEconecta 💻 | Así se realizan los talleres virtuales de yoga, en el Establecimiento Penitenciario del #Callao, gracias al trabajo en conjunto con la Fundación El Arte de Vivir Perú.



✅ Estos talleres permitirán mejorar la salud mental y el bienestar social de los internos. pic.twitter.com/sRA0UNukYU — INPE (@INPEgob) August 16, 2021

TESTIMONIOS

“Gracias a la terapias tuve una experiencia muy bonita, en la que pude ver a mi familia de manera virtual, como parte de los ejercicios practicados. No los veía como año y medio, así que fue una experiencia demasiado inolvidable para mí y gracias a todo eso se hizo realidad mi sueño de verlos a través de la terapia de yoga. Mi temperamento ha bajado, antes era muy impulsivo y los días que he estado reflexionando me siento mucho mejor”, dijo el interno Luis Villar.

“La tecnología y esta pandemia nos han enseñado nuevos retos de compartir experiencias con gente de otros países, de otros penales, y me siento más confraternizado con mis compañeros. Para nosotros ha sido de mucha utilidad este taller y continuamos practicándolo dentro de nuestro pabellones”, declaró Marco Hernandez, otro reo.