Un total de 76 trabajadores de la Municipalidad de Cañete contrajeron el coronavirus durante el desempeño de sus funciones, motivo por el cual fueron enviados a cumplir con la cuarentena establecida en sus respectivos domicilios.

La recomendación de cumplir con el aislamiento social obligatorio también aplicó para otro grupo de 424 empleados conformando así un total de 500 trabajadores municipales quienes acatarán la orden. Esa medida tomó por sorpresa a la población al no ver a efectivos de serenazgo en las calles así como a los integrantes del grupo encargado de la recolección de residuos sólidos.

Las personas infectadas con el virus pertenecen a las áreas de serenazgo, servicios públicos y empleados de la Municipalidad a quienes se les realizó la prueba rápida y cuyos resultados fueron desalentadores para ellos.

Entre tanto, Segundo Díaz, alcalde de la ciudad autorizó la entrega de kits con medicamentos para los empleados afectados por el COVID-19 y se comprometió a donar canastas con víveres para estos colaboradores.

Por otro lado, los bancos no fueron ajenos a esta medida tras conocerse que en dos entidades (Banco de la Nación y Scotiabank) no atendieron al público luego que algunos de sus trabajadores se contagiaran de COVID-19. De la misma manera, cuatro mercados de las zonas de Imperial y San Vicente han tomado medidas similares de no atención al público.

