¡No acepta las disculpas! Celia Capira se manifestó tras las condolencias que le envió el presidente Martín Vizcarra por la muerte de su esposo en hospital Hospital Honorio Delgado de Arequipa, a causa del coronavirus. “Señor presidente tiene que ver las carpas, mucha gente se está contagiando”, gritó Celia Capira detrás del auto del presidente cuando se retiraba de su visita oficial a la región. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

El pasado jueves, Martín Vizcarra envió su pésame a la señora Celia Capira por la muerte de su esposo en Arequipa y se disculpó por no haberla escuchado luego de que se viralizó un video en el que ella aparece corriendo detrás del vehículo presidencial, el pasado domingo durante la visita del mandatario a la región.

Martín Vizcarra tras muerte del esposo de la señora Celia Capira - tROME

El video de Celia Capira llamó la atención y se convirtió en viral en las redes sociales, pues es el vivo reflejo de lo que realmente está sucediendo en Arequipa, región que se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus debido al incremento de contagios.

“No, ninguna disculpa va a devolver a mi esposo. No lo arregla con una disculpa, así no se soluciona, tiene que haber obras, hechos y realidad. Quiero que investigue, quiénes son los responsables, que se hagan cargo. Tienen que investigar, caiga quien caiga, porque es un crimen lo que han hecho con mi esposo y con mucha gente. Es la ineptitud de las autoridades correspondientes que en su momento han estado”, dijo Celia Capira al diario Correo.

Asimismo, indicó que “el presidente no se humaniza con nosotros, es una persona que no tiene corazón, es inhumano”, ya que, según su testimonio, no está al pendiente de la difícil situación que atraviesan decenas de familias por el coronavirus y la falta de ingresos económicos que ha generado esta pandemia.

Habla mujer que persiguió comitiva de Martín Vizcarra en Arequipa