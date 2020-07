¡DESGARRADOR! Celia Capira, la mujer que se hizo conocida por correr detrás de la comitiva del presidente Martín Vizcarra , se ha convertido en el símbolo de los peruanos que luchan día a día por encontrar una cama UCI para su familiar infectado por el coronavirus. Hoy perdió a su esposo y nuevamente su llanto fue conmovedor .

En conversación con RPP Noticias, Celia Capira manifestó que el personal que atendía a su esposo le decía que él se encontraba estable. “Hoy le llevé el desayuno y me dijeron que estaba estable, con una saturación de 93”, acotó muy dolida aún por la noticia de la pérdida de su pareja.

Entre lágrimas señaló que ningún doctor le dio más información sobre el fallecimiento de su cónyuge. “Es una negligencia, no sé qué fue, nadie me explica lo que ocurrió. Intenté buscar a alguien que me de información sobre las circunstancias de su muerte, pero nadie me explicó (…)”, recalcó.

“¿Cómo les digo a mis hijos (sobre la muerte de su padre). Mi hijo está esperando a su papá”, dijo llorando de impotencia.

CORRIÓ TRAS EL PRESIDENTE

El video de Celia Capira llamó la atención y se convirtió en viral en las redes sociales, pues es el vivo reflejo de lo que realmente está sucediendo en Arequipa, región que se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus debido al incremento de contagios.

“¿Por qué lo dejan ir? ¡No piensan en su familia! ¡Todos tenemos familia! Mucha gente se está contagiando porque no apoyan. Yo tengo a mi esposo mal. Por favor… ¿Por qué no lo invitan a ver la carpa? ¿Por qué son así? ¡Son unos malos!”, dijo casi sin aliento Celia Capira al no poder llegar donde el presidente para pedirle que vea a los pacientes que estaban en carpas sin ningún cuidado.

Celia Capira, la mujer que corrió tras el presidente Martín Vizcarra en Arequipa (Tinta Volcánica)