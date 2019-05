César Álvarez: piden más de 8 años de prisión para ex presidente regional de Áncash por caso Lava Jato El ex gobernador regional es acusado por el presunto delito de colusión agravada. Fiscalía lo acusa de recibir coimas de US$ 2.6 millones para adjudicar la obra carretera Carhuaz-Chacas - San Luis.

Fiscalía acusa a la ex autoridad regional de recibir coimas de US$ 2.6 millones (Foto: GEC) Fiscalía acusa a la ex autoridad regional de recibir coimas de US$ 2.6 millones (Foto: GEC)