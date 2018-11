Seis escolares, integrantes de la selección juvenil de fútbol sub-14 de su centro educativo, y el conductor de un bus perdieron la vida, tras la caída del vehículo que los transportaba a un abismo de 90 metros, en la zona conocida como Rondón, en la carretera que une la provincia Rodríguez de Mendoza y la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas.



A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que seis menores de edad y el conductor del bus de la empresa 'GH' perdieron la vida en el accidente, mientras que otras once personas resultaron heridas.



Se trata de estudiantes del colegio Toribio Rodriguez Mendoza - San Nicolás que se disponían a jugar la final de la Copa Federativa, que se realizaba en la ciudad de Chachapoyas.

Fuentes policiales informaron que siete personas perdieron la vida en el falta accidente, mientras que los once heridos fueron llevados al Hospital de Chachapoyas.



Hasta el momento no se han determinado cuales fueron las causas del accidente, aunque no se ha descartado que sea por el mal estado de la vía.



Al respecto la Federación Peruana de Fútbol mostró su solidaridad con los deudos y se comprometió a apoyar dentro de todo lo que se encuentre a su alcance.

RELACIÓN DE HERIDOS



Raul Jiménez - Tutor

Rivaldo Lopez Lopez - 14 años

Beymer Fernandez Bacalla - 13 años

Miriam Calampa Huaman - 40 años

Egner salazar Calampa - 14 años

Cristian Riva Julca - 14 años

Anderson Tochon Caro - 14 años

Farith Lopez Melendez - 11 años

Fabian Guevara Cruz - 13 años.