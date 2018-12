Chiclayo: Delincuentes matan a golpes a joven para robarle sus pertenencias | FOTOS

Un hombre de unos 35 años, que habría sido masacrado a golpes para robarle sus pertenencias, murió en el Hospital Regional de Chiclayo, a donde fue llevado tras ser encontrado tirado inconsciente en la calle, la noche del domingo.



Según informó la policía, el hombre fue hallado en el cruce de las avenidas México y Ayacucho en el distrito de José Leonardo Ortiz. Al llegar al nosocomio, el diagnóstico de la víctima fue traumatismo encéfalo craneano severo.



“Lamentablemente no le encontraron ningún documento entre sus pertenencias para poder identificarlo y se han desarrollado diligencias a fin de conocer su identidad mediante sus huellas dactilares, cuyos resultados aún no se conocen”, refirió un agente.



El Hospital Regional publicó su fotografía en redes sociales a fin de que alguna persona pueda identificarlo y avisar a sus familiares; sin embargo, a la fecha no se logra el objetivo.



CALCINADO

En tanto, el cuerpo del anciano Eulogio Parraguez Ruiz (84) fue encontrado totalmente calcinado en inmediaciones de su casa de campo en el caserío El Alto del distrito de Mesones Muro en la provincia de Ferreñafe.



El hallazgo lo hizo un agricultor, quien de inmediato alertó a la policía y con personal del Ministerio Público y los peritos de Criminalística de la División de Investigación Criminal levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue de Chiclayo. En ambos casos los familiares de los fallecidos no llegaban a la Oficina Médico Legal del Ministerio Público para retirar los cuerpos y darles cristiana sepultura.