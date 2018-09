Chiclayo: Hermanos de 13 y 18 años piden taxi, cogotean a chofer, roban auto y lo desmantelan | FOTOS

Un menor de 13 años y su hermano de 18 años fueron detenidos tras ser sindicados por un taxista de masacrarlo a golpes para robarle su vehículo cuando se dirigían al P.J. Cruz de la Esperanza, en el Cercado de Chiclayo, la madrugada de ayer.



El taxista Wagner Gamarra Carhuatanta (47) denunció en la comisaría del Norte que dos jóvenes le tomaron un servicio en los exteriores del Banco de la Nación con dirección al P.J. Cruz de la Esperanza.



Sin embargo, cuando se encontraban en los exteriores del Senati, en la cuadra 9 de la avenida Juan Tomis Stack, ingresando a la Vía de Evitamiento, los sujetos empezaron a cogotearlo y golpearlo con puñetes y patadas.



“Intenté defenderme, pero como ellos eran más y me estaban golpeando con patadas y puñetes en todo el cuerpo, me arrojé a la pista y se llevaron mi carro en Chiclayo. Un taxista que pasaba por la zona me auxilió y trasladó a la comisaría, donde relaté lo sucedido y con patrulleros empezaron la búsqueda del vehículo por la zona”, dijo Gamarra.



AUTOPARTES

Los agentes lograron ubicar el auto, de matrícula M4M-099, abandonado y desmantelado en una pampa del P.J. Cruz de la Esperanza, y lo trasladaron a la comisaría en Chiclayo.



Minutos después los agentes fueron alertados por vecinos que en el cruce de la avenida Imperio y 7 de Agosto dos sujetos se encontraban con autopartes en plena vía pública y al llegar al lugar detuvieron a Luis Flores Fernández (18) y su hermano C.A.F.F. (13) con un neumático del vehículo robado.



Al vehículo le robaron sus focos, autorradio, llanta de repuesto, documentos y dinero. “Tengo veinte años como taxista y nunca me habían asaltado. Por un momento pensé que me iban a matar a golpes y por eso me lancé del auto”, comentó Gamarra.