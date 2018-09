Chiclayo: Identifican a falsos huéspedes que acuchillaron y dejaron morir desangrado a empresario hotelero | FOTOS

Los asesinos del empresario hotelero Gilberto Imaña Núñez (72), quien fue apuñalado en su pierna derecha y murió desangrado la madrugada del viernes 7 de setiembre en su hotel, ya fueron identificados y en las próximas horas serían detenidos por agentes de Homicidios de la División de Investigación Criminal en Chiclayo.



Ayer, un detective de esa sección aseguró que las indagaciones que desarrollan junto al Ministerio Público van en la línea correcta y en cualquier momento podrían resolver el caso. “No podemos dar detalles para no entorpecer la investigación, pero el trabajo que estamos haciendo tendrá un resultado positivo”, afirmó un investigador.



‘NO AYUDAN’

A pesar de que las investigaciones se encuentran avanzadas, los agentes se quejaron de la falta de apoyo de algunas tiendas comerciales en Chiclayo que tienen cámaras de seguridad y que se ubican en inmediaciones del mercado Modelo.



Estas no facilitan las imágenes a la policía cuando se trata de investigar los crímenes. “Primero nos dicen que el dueño no se encuentra, al día siguiente que el técnico no ha llegado y finalmente que las imágenes se han borrado”, revelaron.



El viernes 7 de setiembre el empresario hotelero Gilberto Imaña Núñez fue sorprendido por tres falsos clientes en su hotel Copacabana, ubicado en la cuadra 17 de la calle Alfonso Ugarte en Chiclayo.



En un forcejeo lo apuñalaron en la pierna derecha y luego lo dejaron encerrado para que muriera desangrado. Los delincuentes robaron televisores, dinero y objetos de valor del hotel.