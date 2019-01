Sujeto arrancó la oreja a su pareja por pedir dinero para leche y pañales para su bebé 

Un joven de 18 años fue acusado de arrancarle parte de la oreja a su pareja que le pidió dinero para comprar leche y pañales para su bebé. Este lamentable hecho ocurrió en el pueblo joven de San Antonio, en Chiclayo ( Lambayeque).

De acuerdo a la información de RPP, la víctima identificada como Nelly Flor C.S. le pidió dinero al padre de su hija, Luis C.L.S., para los pañales y la leche que necesitaba la menor. Sin embargo, el joven respondió con agresiones.

“Le pedí para su leche, para los pañales de la bebé y me dijo que no. Me tiró puñete en la cabeza y me arrancó (señaló su oreja). Me ha amenazado, tengo miedo”, señaló la víctima para RPP.

Tras lo sucedido, ambos fueron trasladados a la comisaría Campodónico, donde el agresor permanece detenido. Mientras que la mujer pasó por el médico legista donde fue diagnosticada con heridas en la oreja izquierda a causa de la mordedura de su pareja.

Entre tanto, la representante de la Defensoría del Pueblo de Chiclayo, Marilia Flores, señaló que el sujeto tiene 11 denuncias por violencia familiar. Por tal razón indicó que se ha coordinado la detención por el desacato a la autoridad.

“Se ha coordinado con el Centro Emergencia Mujer la detención oportuna por el desacato a la autoridad y por el incumplimiento de la medida de protección”, indicó Marilia Flores.