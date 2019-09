Chiclayo: Venezolano se quiso lanzar desde lo alto de una torre eléctrica de alta tensión | FOTOS  

Un ciudadano venezolano subió a lo alto de una torre eléctrica de alta tensión con la única intención de quitarse la vida, porque no tenía dinero para comprar comida, en la ciudad de Chiclayo.



El hecho se registró en la zona de El Trébol, ubicada en la autopista que divide Chiclayo con Pimentel. Moradores de la zona al verlo trepado, llamaron a la policía.



El venezolano gritaba que lo habían despedido de su trabajo y ya se le 'había acabado la plata' para comprar sus alimentos.

Policías del Escuadrón de Emergencias y bomberos llegaron hasta esta zona de Chiclayo para convencerlo de no quitarse la vida.



Personal de la empresa eléctrica de Chiclayo escalaron la torre, no solo para tratar de convencer al venezolano de no matarse, sino para guiarlo y así no toque uno de los cables de alta tensión.

Finalmente los trabajadores lograron convencer al venezolano de no atentar contra su vida y lo ayudaron a bajar de la torre.



Fuentes de la policía de Chiclayo informaron que hace tres años una persona murió carbonizada al subir a esta torre de alta tensión.