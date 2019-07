Chimbote: Denuncia que policías exigieron dinero para capturar a los ladrones que le robaron 120 mil soles

Un empresario se encuentra indignado pues, según denuncia, unos efectivos policiales le pidieron dinero para dar con la captura de los delincuentes que lo asaltaron en febrero pasado en Chimbote.

Noé Peña García fue víctima de la delincuencia cuando salía de su casa ubicada en el jirón Cajamarca. Unos delincuentes armados a bordo de motos lo asaltaron y le quitaron joyas valorizadas en 96 mil soles, 24 mil soles en efectivo y su arma de fuego.

Según el agraviado, en un primer momento la policía entabló la investigación, aunque él también comenzó a averiguar por su parte y finalmente lograron identificar a los cuatro sujetos que participaron en el ataco.

Inclusive, el empresario indicó que uno de los criminales, identificado como David C., se tomó fotos con el arma robada y las publicó en Facebook sin miedo a que lo reconozcan.

Denuncia que policías exigieron dinero para capturar a los ladrones que le robaron 120 mil soles. Foto: Trome Ladrón habría subido fotos a Facebook con el arma robada. Foto: Trome

"Me siento indignado porque la policía me llama y me pide que los ayude a capturar a los delincuentes, y me dice que les dé 5 mil para pagar a informantes. Imagínense, a mí me roban mis joyas, me roban mi dinero en efectivo y encima la policía me pide dinero no halló justicia" refirió el empresario.



Cabe indicar que el suboficial Romel H. L., quien fue denunciado por haber solicitado la presunta coima, fue cambiado de dependencia hacia la ciudad de Huarmey. Al momento, la investigación se encuentra a cargo de la fiscal Cerly Guzmán Capuñay.

