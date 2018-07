Chimbote: Hombre le quemó la mano a exesposa con una varilla de soldar caliente | VIDEO 

Indignante. Un hombre quemó la mano de su exesposa con una varilla de soldar caliente luego de que ella le exigiera que cumpla con el pago de la pensión de alimentos para su hijo de cuatro años,en Chimbote .

Edgar Alfredo Torres Saénz de 46 años, fue identificado como el agresor de la mujer. Él se encuentra en calidad de buscado por los efectivos de la Comisaría 21 de Abril de Chimbote.

Según determinaron las autoridades, la mujer agredida presenta quemaduras de segundo grado en la mano izquierda , a la altura de la muñeca.

Chimbote: Hombre le quemó la mano a exesposa con una varilla de soldar caliente (RSD Chimbote) Chimbote: Hombre le quemó la mano a exesposa con una varilla de soldar caliente (RSD Chimbote)

En medio de la discusión, Torres cogió su herramienta de trabajo para amenazar de muerte y luego quemar la mano a su expareja , de quien está separada hace un año. No es la primera vez que la mujer sufre este tipo de agresiones.

“Él estuvo trabajando con su pistola de soldar cuando discutimos. Le dije que el domingo fue a visitar a mi hijo y dejé 100 soles de su comida y al día siguiente ya no estaba. Yo le he reclamado y me respondió que me iba a devolver ese dinero. Por eso lo he buscado para que me devuelva y me quemó la mano” , denunció la mujer según La República.

El jefe de la Comisaría 21 de Abril, mayor PNP Juan Manuel Linares Gonzales, informó que el caso se encuentra en flagrancia y el denunciado es buscado para ser detenido y responda por la acusación.