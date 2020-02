“No hay impedimento para estudiar”. Esta es la frase que repite una y otra vez Karla Méndez Mejía (23), una joven madre de familia, quien rindió el examen de admisión a la Universidad César Vallejo con su pequeño bebito en brazos y ahora acaba de lograr su ansiado ingreso a la carrera de Arquitectura.

La prueba se realizó el último domingo en la sede de Chimbote (Áncash) y muchos postulantes quedaron sorprendidos con la presencia de esta ejemplar mamá. “No podía dejar a mi hijo, pues todavía está lactando. Cuando llegué todos me miraban. No tuve ningún inconveniente en la entrada, incluso me ayudaron a cargar la mochila de mi bebé”, contó.

Su pequeño de cuatro meses se llama Luis Mateo y hasta ‘colaboró’ en su ingreso. “En 50 minutos terminé de resolver las preguntas y todo el tiempo él estuvo durmiendo, no lloraba. Se me adormecieron las piernas (por cargarlo), pero ya estoy acostumbrada”, agregó la hoy ‘cachimba’.

Mamita fue a dar examen de admisión con su bebito e ingresó a la Universidad (Fotos: Trome)

APOYO TOTAL

Ella no está sola. Sus padres y su pareja William le ayudan en el cuidado de su bebé en casa y se encuentran orgullos por su logro.

“Lo dejaré con ellos, algunas veces, cuando comiencen las clases. Un hijo no es un impedimento para estudiar; al contrario, te motiva a seguir adelante y cumplir tus metas”, señaló la futura arquitecta y confesó que no imaginó que su imagen dando el examen con su pequeño se volvería viral como un ejemplo de superación.