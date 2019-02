Chimbote: Pitbull ataca y desfigura a niño | FOTOS

Con el rostro desfigurado y con heridas en el cráneo quedó un niño de 11 años al ser atacado por una perra de la raza pitbull, en el A.H. Los Balcones en Chimbote. Vecinos y familiares piden sacrificar al can.



El ataque ocurrió la tarde del martes cuando un adolescente de 14 años paseaba a sus dos perros pitbull, pero solo uno llevaba bozal. El que no tenía bozal vio a la víctima en la puerta de su casa y le mordió en el rostro y cráneo. El pequeño, bañado en sangre, fue llevado por sus familiares al hospital La Caleta, donde fue sometido a una operación de reconstrucción de rostro.





El animal pertenece a Emilia Corales Aranda (34), quien refirió tener a estos perros para cuidarse de la delincuencia y de los constantes robos. Ella aseguró que ayudará a la familia con los gastos de recuperación del pequeño.



La policía intervino al can y lo llevó a la fiscalía. “Es un peligro para la humanidad ese perrito, no debe estar vivo, está mal educado, no puede estar vivo, que la municipalidad tome represalias, puede atacar hasta a su dueño, ese animal no piensa, es una mascota, la decisión es de la comuna”, dijo Berna Castro Fernández, padre del menor.