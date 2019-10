¡Rocky ya tiene nueva silla de ruedas! Perrito con discapacidad podrá movilizarse sin lastimar sus patitas 

Ya no se arrastrará más, Rocky, el perro con discapacidad que sufrió el robo de su silla de ruedas por desalmados sujetos, recibió la donación de una nueva silla que le permitirá poder movilizarse con facilidad en la calle. El pequeño can sobrevive gracias a la generosidad de una familia que lo cuida como un miembro más , pues lo baña, le pone su pañal y le da de comer.



Rocky es un perrito de raza criolla que vive en las calles y sufrió un accidente de tránsito que lo dejó con las piernas traseras paralizadas y para poder movilizarse se arrastraba y se lastimaba más las patitas

La penosa situación de 'Rocky' no pasó desapercibida para Paola Villarreal Vera, una madre de familia de la Urb. El Amauta, que se conmovió y pidió ayuda a una asociación de animalistas, quienes le donaron la silla antigua que permitió que el can pueda movilizarse, pero esta gracia solo le duró 15 días, ya que unos delincuentes se llevaron al can y le quitaron su herramienta y lo dejaron abandonado.



“El es como un bebé, hay que ayudarlo, él es callejero, sin su silla de ruedas no se puede movilizar bien” refirió Paola Villarreal.

Rocky feliz con su nueva silla de ruedas. (Video: Trome)

Fanny Alva , una joven animalista donó nuevamente la silla de ruedas y pidió a los vecinos cuidar al animal y evitar que de nuevo le roben, lamentó que haya gente inescrupulosa que se dedique a atacar a un animal indefenso. “Vamos hacerle su cumpleaños a Rocky para que las personas de buen corazón puedan ayudarlo con pañales, ropa, croquetas, queremos mimarlo, y ayudarlo".



Las personas que quieran colaborar pueden acudir el sábado 2 de noviembre al Óvalo de la Familia, en Chimbote.