Alrededor de 667 personas fueron retenidos en los últimos días por infringir el estado de emergencia y toque de queda, en Chincha (Ica), siendo trasladados a la comisaría sectorial policial, donde ya no hay capacidad para albergar a tantos infractores, informó el jefe de la División Policial de Chincha, coronel PNP Óscar Oyarce Alvarado.

“El aforo del calabozo no es para más de 15 personas, no fue diseñados para un escenario como este, no puedo meterlos como sardinas a los intervenidos y provocar que se convierta en un foco infeccioso”, expresó el coronel PNP Óscar Oyarce.

Refirió que aquellas personas que incurren en la violación del Decreto Supremo, desobediencia y resistencia a la autoridad, entre otra falta delictiva sumado a una conducta que revele la condición de un delito ingresan al calabozo; mientras que el resto entre 90 y 110 detenidos diarios permanecen en el patio de la comisaría, el cual es muy reducido para ese número de personas.

Sostuvo que, en coordinación con el representante del Ministerio Público van dosificando la salida de los infractores, que en algunos casos aplican el control de identidad y otros casos coordina criterios con el fiscal, pero otros permanecen retenidos las 48 horas, según la ley.

Aclaró que los infractores no son delincuentes, sino que están infringiendo los decretos supremos, por lo que, se les respeta sus derechos.

El coronel PNP Óscar Oyarce exhortó a la población chinchana a permanecer en sus domicilios, a fin de evitar que se propague el coronavirus.

“En esta labor diaria nos estamos encontrando con tres cosas, con la ignorancia de la población, la indiferencia de ellos y la irresponsabilidad de estos, todos los días verificamos que hay niños desplazándose en la vía pública y personas de la tercera edad”, lamentó el comisario invocando a la población a quedarse en sus viviendas.