La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) se disculpó por celebrar, el sábado pasado, su cumpleaños en la terraza de un hotel de Lima, en medio de la pandemia del COVID-19 y la eventual llegada de una tercera ola.

En una publicación en su cuenta de Twitter, la legisladora insistió en que asistió a una “reunión” organizada por un grupo de amigos y que se cumplieron los protocolos de seguridad.

“A propósito de la difusión de la reunión en la que asistí organizada por un grupo de amigos en un restaurante ubicado en la terraza de un hotel limeño, que cumple con todos los protocolos de bioseguridad, lo cual no me exime del error cometido y pido las disculpas del caso”, indicó la parlamentaria.

Además, Rosselli Amuruz negó que sea la protagonista de un video en la que se ve a una mujer bailando en la barra de un local de diversión, por lo que denunciará al usuario de Twitter que difundió el clip.

“Ante este hecho, estoy procediendo a denunciarlo ante la Divindat de la Policía para que sea ubicado, investigado y severamente sancionado por nuestras autoridades, por haber vulnerado mi imagen y el de la institución que represento”, agregó.

Además, dijo ser víctima de un bullying cibernético. “El día de hoy se ha venido viralizando el video que muestra a una persona que no soy yo. Ante esto me siento totalmente indignada, ya que algunas personas, que se esconden en el anonimato, no les interesa mi honorabilidad ni el daño a mi familia. Se está ejecutando un bullying cibernético en mi agravio”, manifestó en un video publicado en el diario Correo.

El caso

El pasado sábado, la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) celebró su cumpleaños número 34 en la terraza del hotel BTH, en San Borja.

En diálogo con Latina, la legisladora afirmó que solo se trató de un “homenaje” en una “reunión” organizada por sus amigos y que acudió porque se realizó en un espacio abierto y que se respetó el aforo.