Al menos cuatro policías de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de Piura fueron separados de su centro de laborales luego de que una de las agentes diera positivo para COVID-19.

El jefe de la región policial, coronel PNP Rando Espinoza López, informó que los efectivos serán sometidas a la pruebas de coronavirus, con el fin de detectar o descartar posibles casos.

“Ellos no presentan ningún síntoma, pero por protección se ha decidido aislarlos. Hoy ya se tienen los resultados. Lo que pido es a la población que sigan en sus casas, que no se expongan este virus ya nos demostró que no distingue nada, nosotros (los policías) también somos humanos queremos vivir y ver a nuestras familias”, manifestó el oficial.

Según se conoció, la suboficial se habría infectado al tener contacto con su pareja, quien también es policía y cumple servicio en Carreteras de Tumbes.

Debido a esta situación, varios agentes policiales que laboran en el área de tránsito solicitó que también se les realice la muestra para coronavirus, pues tuvieron contacto con la agente infectada.