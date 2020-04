Los casos de coronavirus en la región Ica ya suman 76, según el último reporte del Ministerio de Salud Minsa (Minsa). Para hacerle frente a este panorama, hoy se conformó el Comando Regional de Operaciones COVID-19 en este departamento del país.

El gobernador Javier Gallegos Barrientos y el jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Marcos Cabrera, presidieron la instalación de este grupo de trabajo con el objetivo de implementar controlar y evaluar las estrategias contra la pandemia. Este también está integrado por la gerente de Red Asistencial de Essalud, Olinda Velarde, y el jefe del Frente Policial Ica, general Jorge Calla, así como por el equipo técnico conformado por profesionales de la salud, entidades médicas, los bomberos y las Fuerzas Armadas.

El titular de la región indicó que la función del comando regional es la toma de decisiones para contener el mal. “El equipo técnico evaluará, trabajará y propondrá, y las autoridades locales tendrán que actuar”, sostuvo.

Además, reconoció que el virus ya está en Fase 3 o de contagio comunitario, por lo que se propondrá medidas a las autoridades locales para que controlen la alta concentración de personas en los mercados. “El contagio ya es comunitario. Muchas autoridades locales no están cumpliendo su rol para frenar el contagio. Como gobernador me gustaría tomar decisiones, pero no es mi competencia”, sostuvo.

El director regional de Salud, en tanto, señaló que “hoy es un día clave”, pues se va a poder fortalecer junto a un comando de operaciones todo el trabajo que se realiza desde que “se registró el primer caso” del nuevo coronavirus en la región.