Otro policía murió a causa del COVID-19 en el país. Esta vez, el coronavirus cobró la vida del brigadier PNP Guillermo Meza Cosi (52), quien laboraba en la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Arequipa. Él se convirtió en el primer fallecido de la institución en esta región del sur del país.

El efectivo, que había sido internado hace 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Honorio Delgado, fue despedido con honores. La carroza con el féretro del custodio, que estaba debidamente sellado, fue llevada a los exteriores de la Unidad de Tránsito, donde además le rindieron un homenaje póstumo.

El jefe de la IX Macrorregión Policial, general Víctor Zanabria, quien lamentó el deceso del brigadier, señaló que “la policía está de luto". Asimismo, dijo que en este momento de dolor, la única forma de expresar el pesar de la institución es con una sencilla ceremonia.

El oficial también le entregó el pabellón nacional y el quepí del agente Meza a su viuda, Vilma Huarcaya, quien junto con sus hijas y los otros deudos participaron de la emotiva ceremonia.

Del mismo modo, volvió a invocar a la población a quedarse en casa, pues los policías se contagian al resguardar a la población. “Estamos enfrentando el pico más alto de esta pandemia y es lo único que le pedimos... El problema es la gente, no nosotros. Esta es una emergencia sanitaria que no requiere de control policial, requiere de responsabilidad personal. La gente debe de cumplir no porque lo obliguen... Es responsabilidad de cada ciudadano salvaguardar su vida, la de su familia y de nuestra sociedad”, manifestó.

Igualmente, indicó que aún hay un policía que permanece en UCI y que otros cuatro están hospitalizados. Un total de 38 custodios del orden, en tanto, han sido dados de alta y están a la espera de la última revisión para reincorporarse al servicio.

El cuadro del agente, cuyos restos serán enterrados en el cementerio Parque de la Esperanza, habría empeorado porque tenía sobrepeso. Él falleció a las 8:00 de la noche de ayer, y, por decisión de su familia, su cuerpo no fue cremado.