Continúan las bajas en la primera línea de lucha contra el coronavirus en La Libertad. En la región norteña, a la fecha, se registran 23 los profesionales del sector que se contagiaron durante el desempeño de sus funciones.

Los nuevos casos se tratan de 10 enfermeras, de las que nueve laboran en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de Essalud y otra que trabaja en la Gerencia Regional de Salud. Ellas se suman a los 13 médicos infectados con COVID-19 que se reportaron el último sábado.

La decana del Colegio de Enfermeras de La Libertad, Flor Luna Victoria, reveló que las profesionales que se contagiaron en el seguro social ‘cayeron’ en el ejercicio de sus funciones, luego de que ahí se reportara el ingreso de un paciente que llegó a tratarse por otra enfermedad y contaminó los ambientes.

“Decir cuántas personas están contagiadas no es alarmar (como algunos critican), sino esto nos va a servir para focalizar el trabajo que tenemos que hacer”, indicó.

Asimismo, denunció que no se habría prestado la debida atención a algunas enfermeras, pues se les habría negado hacerse exámenes y ponerse en cuarentena a pesar de que habían tenido contacto con infectados por Covid-19.

“Les decían que tenían que seguir trabajando, pero las enfermeras se han puesto fuertes y se les hicieron los análisis y salieron positivos. Inmediatamente sí (les negaron ir a cuarentena). Incluso han ido a trabajar porque eran asintomáticas”, señaló.

También cuestionó las declaraciones del gerente de Salud, Constantino Vila, que dijo que el personal de salud que se contagió no siguió los protocolos de atención a este tipo de pacientes.

“Acá no hay que lavarse las manos, hay que hacer un mea culpa para ver qué cosa ha pasado. Los médicos y enfermas contagiados acaso no saben las medidas de bioseguridad, no creo que sea así. No podemos trasladar la falta de gestión, incapacidades e incompetencias de las autoridades al personal de salud”, manifestó.

El gerente de Salud de La Libertad, Constantino Vila, por su parte, reconoció que existen médicos y enfermeras contagiados, pero dijo desconocer el número exacto. Además, consideró que muchos “se confiaron” durante sus atenciones.

“La idea es que no haya un descuido, que haya responsabilidad y los equipos de protección personal se usen. Pedimos que la responsabilidad con la que tienen que cumplir su función la demuestren día a día” expresó.