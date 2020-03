Médicos del hospital de contingencia Antonio Lorena de Cusco, realizaron una protesta en los exteriores del nosocomio manifestando su rechazo al internamiento de pacientes con coronavirus no solo por no ser un lugar adecuado, sino también porque no cuentan con los implementos de bioseguridad adecuados para la atención de pacientes con esta enfermedad.

“Los trabajadores nos oponemos a que se implementen ambientes para tratar a pacientes con coronavirus ya que este hospital está tugurizado y hacinado, y si llegan casos confirmados de Covid-19 se estaría exponiendo a la población y a los trabajadores”, señaló el médico Rodolfo Larota, representante de los trabajadores hospitalarios.

Trabajadores de Hospital de Cusco no quieren recibir pacientes con coronavirus (Video: J. Sequeiros)

Exigió que el Gobierno Regional de Cusco implemente un centro de salud íntegro para el aislamiento, tratamiento y recuperación de estos pacientes.

“Se debe designar un centro de salud estratégico dentro de Cusco para la atención de estos pacientes, en los hospitales sólo debe existir puntos de captación, pero los infectados deben ser puestos en cuarentena en un centro de salud dedicado exclusivamente para ellos”, indicó el galeno.

También expuso que la dirección del hospital no les ha proveído de indumentaria adecuada como gorras, mascarillas, lentes, guantes y otros implementos de bioseguridad de uso obligatorio en instalaciones donde se atienden pacientes con alguna clase de virus.

Los trabajadores aprovecharon la visita del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, para reclamar por la construcción del nuevo Hospital Antonio Lorena y por la falta de insumos y equipos para atender a pacientes con coronavirus.

TURISTA AISLADO

Es importante señalar que las autoridades sanitarias esperan los resultados de las muestras aplicadas a un ciudadano colombiano de 29 años, quien arribó a la Ciudad Imperial luego de estar en Estados Unidos, Ecuador y Colombia, ahora se encuentra en aislamiento en el Hospital de Contingencia Antonio Lorena como un casos sospechoso de coronavirus.