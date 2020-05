Juan José Díaz Dios, alcalde de Piura, respondió a las acusaciones que habría violado la cuarentena para celebrar el cumpleaños de su joven enamorada. El excongresista fujimorista sostuvo que todo lo que había publicado la página ‘Chiquitas Picantes’-que hizo la denuncia-es mentira.

Según el post de la página de Facebook, la fiesta por el cumpleaños número 21 de la supuesta pareja del burgomaestre tuvo lugar en su vivienda el pasado 27 de abril y habría contado con la presencia de los allegados de la novia del funcionario piurano, a pesar de la medida de aislamiento social obligatorio.

En entrevista con Juliana Oxenford, el burgomaestre de la ciudad norteña sostuvo que no hay pruebas sobre este tema, agregando que la página que hizo la denuncia es de “chismes”.

“No es cierto, quiero aclarar que si la fuente hubieras sido tú es diferente, pero es una página de chismes que durante meses me ha acusado de otras cosas”, comenzó Díaz Dios.

Asimismo, el exparlamentario por Fuerza Popular mencionó que la vivienda donde se habría organizado la parranda, “no es mi casa, no es mi novia, no soy homosexual”.

“Me he tenido que morder la lengua para no responder a esa página de chismes”, concluyó Díaz Dios, agregando que él no sale en las imágenes, por lo que todo es mentira.