Ayer se cumplió un año desde que se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero el Perú parece estar lejos de poder controlar la pandemia. La vacunación avanza a paso lento y las muertes y contagios no paran.

Trome conversó con el exministro de Salud, Luis Solari, quien calificó de ‘catastrófica’ la gestión de nuestras autoridades de turno para frenar al letal virus.

“Ni siquiera diría que es deficiente la gestión del ministro de Salud (Óscar Ugarte) y del presidente Francisco Sagasti. De frente, directo y sin anestesia, te digo que es catastrófica”, indicó.

Remarcó que ‘el problema principal que tiene el ministerio y el gobierno es que no puede controlar hasta hoy en día la transmisión comunitaria de la Covid-19’.

“El virus se mantiene activo. No hay que confiarse porque se escucha a las autoridades hablar de ligeras mejoras en las cifras. Las camas UCI están volviendo a ser ocupadas”, dijo.

Agregó que ‘urge vacunar al menos 14 millones de peruanos para obtener la inmunidad de rebaño y así frenar la transmisión del virus y ponerle un alto a la pandemia’.

CRITICA A LA PREMIER

Además, criticó a la premier Violeta Bermúdez por afirmar recientemente que la vacuna es la única esperanza y que no se puede combatir una pandemia solamente desde la prevención.

“Eso pasa cuando uno no sabe lo que hay que hacer. No hago pruebas, ni vigilo, no haga nada y espero que solo la vacuna me salve. Lamentablemente, esa es la estrategia que tenemos desde que comenzó la lucha contra la pandemia”, afirmó.

En otro momento, el reconocido médico señaló que el gobierno debe permitir al sector privado comprar las vacunas para acelerar el proceso de vacunación.

“En Indonesia se ha permitido que los privados adquieran las dosis contra el coronavirus para llegar lo más pronto a la inmunidad rebaño. La lógica es simple: dos manos vacunan más rápido que una”, comentó.

¿CÓMO VA LA VACUNACIÓN EN PERÚ?

Según datos del ‘vacunómetro’ del Ministerio de Salud (Minsa), nuestro país aún se encuentra en la Fase 1 del proceso de vacunación y a penas se ha inmunizado a más de 395 mil personas, entre los de la primera línea y adultos mayores.

Cabe señalar que la meta trazada por el gobierno es llegar a aplicarle las dosis contra el coronavirus a un total de 24,5 millones de peruanos. Lo que demuestra que aún falta una largo camino para llegar a la tan ansiada inmunidad de rebaño a la que hace referencia el doctor Solari.