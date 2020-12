Por: Jordan Arce

Coronavirus Perú | A pocos días de la cena de Nochebuena y la celebración por Navidad, el médico Ernesto Gozzer, especialista en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), envió un valioso mensaje de reflexión a la población.

“Las fiestas de fin de año pueden distraernos bastante de la pandemia (Covid-19), pero debemos seguir cumpliendo todos los protocolos. Mi mensaje es: Cuídese, pues este virus es traicionero”, manifestó.

Además, Gozzer dijo que ‘el problema es que no se sabe cuánto demorarán las negociaciones del Ejecutivo para concretar la llegada de la ansiada vacuna al Perú’.

“La complicación que hemos tenido es que la fecha que se había anunciado, lamentablemente, no correspondía a la realidad. Las autoridades se entusiasmaron y cometieron el error de ofrecer algo de lo que no estaban seguras”, agregó.

Precisó que ‘la vacunación será progresiva’ y que, pese a cerrar el contrato con los laboratorios, ‘no todas las dosis llegarán en un día’.

REUNIONES

Por su parte, el también médico Marco Almerí señaló que lo ideal es no hacer reuniones, pero si se opta por esto ‘que no duren más de dos horas y que todos usen mascarillas, no griten ni se abracen y abran bien las ventanas de la casa’.

“Si se consideran todos estos importantes detalles, el riesgo de contagio será mínimo”, remarcó.