INDIGNADO Y PREOCUPADO. Así se mostró George Forsyth en sus redes sociales con la situación que se vivió el lunes en Gamarra, hasta donde llegaron cientos de ambulantes para vender su mercadería en pésimas condiciones para evitar los contagios del coronavirus en La Victoria.

“¡Entendemos mucho la necesidad, pero no vengan ahorita a La Victoria , no vengan, no vengan, no están entendiendo que somos el distrito más infectado de todo el Perú!”, exclamó con indignación el burgomaestre en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además, Forsyth cuestionó que los visitantes y vendedores de Gamarra no tomen las medidas personales, como la distancia social, para evitar contagiarse del coronavirus (COVID-19). Advirtió que los operativos continuarán.

“Estamos en Gamarra, acá la gente cree que no ha pasado nada, o sea, no importa nada todo lo que venimos luchando, hace ya setenta y pico días que venimos avisando lo que va a pasar, que mantengan la distancia, (pero) acá no les importa nada”, agregó.

Incluso, aclaró que las autoridades no son los padres o madres de las personas para hacerles comprender sobre los riesgos que implican las aglomeraciones en espacios públicos como Gamarra.

“Los otros tienen que entender que yo no soy tu papá, no soy tu mamá, para no sé de que forma decirles que esto es grave lo que está sucediendo, y la Municipalidad (de La Victoria) está muy golpeada, ya no tenemos el personal de antes, necesitamos el apoyo, esto no puede continuar, esto era nuestro temor de lo que iba a pasar cuando se abra la cuarentena, ni siquiera se ha abierto”, expresó.

“Esto es porque la cuarentena se extiende, la gente pierde el empleo, la economía, los hospitales revientan, los policías se infectan, los soldados se infectan, y todos nos fregamos”, añadió Forsyth.

