El incremento de casos de coronavirus ha provocado el colapso de varios nosocomios que han rebasado capacidad de atención. Esteel caso del Hospital de Apoyo II de Sullana, en Piura, donde no pudieron recibir a varios pacientes con síntomas de COVID-19 que esperaban a las afueras.

Familiares de pacientes mostraron ayer su indignación, debido a que a pesar de que tenían por varias horas a sus pacientes con síntomas del COVID-19 en una mototaxi y ambulancia, no pudieron ser recibidos por falta de camas en el Hospital II de Sullana.

“Mi esposo que es estibador y trabaja en el mercadillo de la calle Puno (Bellavista) no lo quieren atender acá (en el Hospital II) porque no hay camas. Me dicen que lo llevemos en el mototaxi a Piura y no nos da la referencia”, dijo llorando una mujer que reside en el asentamiento humano Santa Teresita.

Mientras que hombres y mujeres que formaban cola en los exteriores, se quejaron de que no hay pruebas rápidas. Pidieron al gobernador regional y al director regional de Salud de Piura se acuerden de Sullana.

160 CASOS POSITIVOS

De otro lado, según la Subregión de Salud de Sullana los casos de personas contagiadas de coronavirus se incrementaron a 160 casos positivos.

En solo un día, Sullana como distrito pasó de 91 a 113 los contagiados. Mientras que el distrito de Bellavista aumentó de 13 a 21 los casos en tan solo en 24 horas.

La novedad fue el distrito de Lancones, que es frontera con Ecuador, reportó su primer caso contagiado por coronavirus y que viene siendo tratado por los especialistas de la Sub Región de Salud.

Mientras que los distritos de Ignacio Escudero y Miguel Checa se mantienen con 9 y 7 casos.

En tanto, Querecotillo y Marcavelica, pasaron de 3 a 4 positivos con este virus. Mientras que el distrito de Salitral se mantiene con un caso.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina sobre Flavia Laos: “Me da lástima esta chiquilla” (Video: ATV)