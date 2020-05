Coronavirus Perú | Salió a defenderse. Jaime Rolando Urbina Torres, el alcalde del distrito de Tantará, en la provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica, que intentó evitar ser detenido escondiéndose en un ataúd, mencionó que no estaba huyendo de nadie sino que quería verificar el tamaño del féretro.

La autoridad, quien habría estado ebrio al momento de su detención, dio su descargo: “Como cualquier persona me eché involuntariamente en el ataúd (...) En realidad era para verificar el tamaño del ataúd, la altura y el ancho. Ese fue el motivo porque el cual me eché en el ataúd pero no tiene nada que ver con la intervención policial”.

Urbina Torres sostuvo que el operativo donde supuestamente fue detenido ocurrió en un día distinto, sin embargo, sí fue llevado a la comisaría por no respetar el toque de queda y tomar licor junto con otras personas.

“Al momento de la intervención policial yo no estaba con ningún funcionario, solo con dos personas, sin botellas, sin ninguna copa, simplemente comiendo”, concluyó, aunque los pobladores de Tantará dudan de su veracidad.

Los ciudadanos de ese pueblo de Huancavelica le reclamaron que hasta el día 54 del estado de emergencia solo habría permanecido ocho días en Tantará. Sin embargo, él aseguró que sí estuvo en la jurisdicción y que solo salía de la localidad para hacer gestiones.

La población, del mismo modo, lo habría obligado a que se conforme el Comando COVID-19 en Tantará para evitar la aparición de casos de SARS-CoV-2 en este distrito huancavelicano, y que adopte otras medidas, como la implementación de un albergue. Pero hasta el momento no ha hecho nada.

Alcalde de Tantará se defendió de las acusaciones de estar ebrio en cuarantena. (América-TROME)

VIDEOS RECOMENDADOS

Loreto: Vendedores ambulantes invaden Belén en medio de la basura | Tv Perú | TROME

Mueblería se reinventa en cuarentena y ahora fabrica ataúdes para crematorios | ATV | TROME