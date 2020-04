Coronavirus Perú | Últimas noticias | Arturo Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad de Moche (La Libertad), se mostró frustrado al ver que los ciudadanos de su distrito no cumplen con la cuarentena, así como con muchos comerciantes y clientes que no utilizan mascarillas para cubrirse, indicando que ya no expondrá al personal de la PNP ni a sus serenazgos para que controlen a las personas que quieran salir.

“Yo sé que no van a entender. Lamentablemente, los policías no ponen mano dura. (...) Ustedes vivan como quieran y si la Policía tiene que actuar que actúen ellos, porque tienen más derecho. El día que el Gobierno nos dé potestad a los alcaldes para actuar a nuestra manera, ese día yo vendré acá. Sigan vendiendo, que Dios los bendiga y descansen en paz”, mencionó el burgomaestre del distrito liberteño.

Fernández Bazán mencionó que no pondrá en riesgo la vida de los serenos de Moche porque podrían infectarse de coronavirus.

“Yo no voy a enfrentar la vida de un serenazgo para que venga otra persona sin su mascarilla, lo llame, lo insulte y le mente a la madre. No voy a gastar en eso, mi metodología es otra; entonces desde aquí yo digo que los serenos valen más que la vida de los otros y no voy a mandar al serenazgo más, arréglense sus problemas ustedes”, agregó el alcalde.

La Libertad es una de las regiones donde hay mayor número de detenidos por no cumplir la cuarentena. Esa región, así como Loreto, Tumbes, Piura y Lambayeque tienen inmovilización social obligatoria desde las 4:00 p.m.