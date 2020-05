El presidente Martín Vizcarra pidió disculpas a la ciudadanía en caso no se haya entendido el mensaje que dio el último viernes 22 de mayo, en el cual anunció la extensión del estado de emergencia decretado para frenar la propagación del coronavirus en el Perú hasta el martes 30 de junio.

“Cuando explicábamos el día vienes el decreto que recién acabábamos de acordar en Consejo de Ministros algunos conceptos no se entendían bien. Hubo confusión. Yo pido disculpas si es que la explicación no fue del todo clara, siempre que nos comunicamos con ustedes, la población, tratamos de hacerlo con dos conceptos. Siempre con la verdad, las buenas y las malas noticias siempre las vamos a decir, procuramos no usar términos rebuscados, usamos términos simples”, aseveró en conferencia de prensa.

Cabe indicar que el último viernes el jefe de Estado explicó que en esta nueva etapa, además de la ampliación del Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio, se habilitaría nuevos sectores productivos como el comercio electrónico.

“Voy a leer el artículo 2 de este decreto supremo, declarar el estado de emergencia desde este lunes 25 de mayo hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispónganse el aislamiento social obligatorio, cuarentena, por las graves circunstancias que afecta la vida de la nación por el COVID-19”, comentó el mandatario en esa oportunidad.

Vizcarra Cornejo rechazó que su gestión “improvise” las medidas que se toman para mitigar los efectos del COVID-19 e indicó que todas las disposiciones están en permanente evaluación a fin de determinar si consiguen o no los objetivos.

“Es una enfermedad nueva, no es que haya procedimientos a aplicar, acá y en todos lados se está aprendiendo y corrigiendo en el camino, no es improvisación es pragmatismo y ver qué funciona y qué no”, manifestó.