El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que ya son siete casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú y que fueron registrados durante los últimos días. Así lo señaló Omar Trujillo, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), durante una conferencia de prensa junto a Manuel Loayza, director general del Centro Nacional de Epidemiología.

“Actualmente tenemos 250 muestras procesadas, siete de las cuales han resultado positivas para coronavirus”, señaló. Por su parte, Loayza señaló que actualmente no existe transmisión comunitaria y que se está controlando la situación a través de la cadena de investigación que se desarrolla.

“Estamos haciendo los esfuerzos epidemiológicos para cortar la cadena de transmisión, siguiendo con cada persona y con cada contacto, haciendo la historia y anamnesis de cada uno de ellos”, afirmó el funcionario.

A su turno, Ángel Gonzales, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, dijo que hace muchos años el Minsa tiene un “programa de inmunización muy fuerte”, el cual consiste en vacunar contra el neumococo y la influenza a sectores vulnerables, lo que permite protegerlos en casos graves de coronavirus.

‘MÁS VALE PREVENIR’

Tras confirmarse los casos de coronavirus, varias personas comenzaron a usar mascarillas. Ayer Trome hizo un recorrido por el Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, y vio a numerosos pacientes y visitantes entrando y saliendo con dichos protectores. “Más vale prevenir”, dijo una señora. “Ese virus puede estar en cualquier lado”, sostuvo un joven. En los alrededores, varios ambulantes hacían su agosto vendiendo estas mascarillas (tipo N95) a 15 soles la unidad. “Está baratito acá, en otros lugares cuesta más. A diario me compran 10 o 15, sobre todo los enfermeros”, comentó Henry Huapaya, de Santa Anita.

En las boticas y farmacias el stock de mascarillas se agotó por completo, así como el gel limpiador y hasta el alcohol. En el aeropuerto Jorge Chávez, donde se instaló un hospital móvil, se vio a numerosos pasajeros de vuelos nacionales e internacionales también usando tapabocas. Además del piloto contagiado y otros seis casos más, EsSalud informó que hay casos sospechosos de coronavirus.

SEPA QUE... En cerca de 100 países hay más de 100 mil infectados. El número de fallecidos a nivel mundial ya supera los 3 mil 400. Si presenta síntomas del COVID-19, llame a la línea gratuita 113. Según el virólogo brasileño Gúbio Soares, el coronavirus no sobrevive más de 4 minutos en el calor (en superficies), por eso la mayor propagación se daría en países con baja temperatura.

El Gobierno ha activado protocolos en aeropuertos, al igual que en lugares de mayor afluencia de turistas, terminales marítimos y terrestres. RECOMENDACIONES Así se evita la enfermedad:La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud aconsejaron para no contagiarse: Lavarse las manos con agua y jabón al menos por veinte segundos. No usar pañuelos de tela y sí los desechables. Al estornudar, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo. Usar mascarilla solo si está infectado. No compartir el vaso con amigos o familiares. No dar besos o la mano a la hora de saludar. Preferible usar alcohol en gel para desinfectar las manos.

Coronavirus en Perú: Nuevo caso alerta a MINSA





VIDEOS RELACIONADOS

6 casos de Coronavirus en Perú

Ministra de Salud se pronuncia tras llegada del Coronavirus al Perú

TAMBIÉN PUEDES LEER

Coronavirus en Perú: confirman 5 nuevos pacientes con Covid-19 en nuestro país, uno de ellos en Arequipa ¡YA SON 6!

¡CORONAVIRUS LLEGÓ AL PERÚ! Presidente Martín Vizcarra confirma el primer caso en el país

Chile duplica los casos de coronavirus en un fin de semana