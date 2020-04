¡Descontrolada y agresiva! Así se mostró una ciudadana venezolana al ser intervenida incumpliendo el estado de emergencia en Tumbes, el mismo que fue decretado para frenar la propagación del coronavirus en el Perú.

Según se ve en las imágenes difundidas por 24 Horas, la mujer les gritó e insultó a los vecinos del distrito tumbecino de Órganos, quienes le reclamaban por inclumplir el aislamiento social obligatorio. “Usted no debe tomar, no está permitido señora”, dice una mujer que graba la escena.

“Usted no sabe nada, cállese la boca, yo no soy amiga tuya p$%#”, se le escucha decir a la extranjera, quien estaba en aparente estado de ebriedad. Asimismo, enfrentó a los vecinos y les dijo que no tenían nada qué reclamarle porque no eran ‘serenazgo’.

Según el noticiero, la mujer se resistió a ser llevada a la comisaría del sector. Asimismo, no llevaba puesta la mascarilla cuando fue intervenida caminando en la calle.