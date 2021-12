El ministro de Salud Hernando Cevallos anunció este lunes nuevas medidas para combatir la rápida propagación de la variante Ómicron del COVID-19 en nuestro país, donde ya se detectaron 12 personas infectadas.

Se adelanta el toque de queda: Cevallos informó que se replantea el horario del toque de queda para las fiestas por Navidad y Año Nuevo, que ahora iniciará a las 11 p.m. del viernes 24 de diciembre y finalizará a las 4 a.m. del sábado 25. Lo mismo se aplicará el viernes 31 y sábado 1 de enero del 2022. Recordemos que anteriormente se había previsto que el toque de queda inicie a la 1 a.m. hasta las 4 a.m.

“Se va a establecer el toque de queda en todo el país a partir de las 11 p.m. no desde la 1 a.m. Esto va a ser para las fiestas. El resto de las medidas se mantiene hasta ahora”, señaló Cevallos.

Se adelanta la tercera dosis: en cuanto a la protección con la vacuna del COVID-19 el titular del sector anunció el adelanto de la aplicación de la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus para las personas mayores de 18 años, desde este lunes. Esta podrá ser aplicada ahora tres meses después de la aplicación de la segunda dosis y ya no a partir del quinto mes como se venía dando.

“Se va a adelantar la aplicación de la tercera dosis, ya no será necesario esperar cinco meses, sino solo tres meses, hay otros países que están aplicando la tercera dosis a los tres meses, esto se tiene que aplicar acá porque las personas con tres dosis tienen 75% más de protección frente a las nuevas variantes”, aseveró Cevallos a la prensa.

Se plantea reducción de aforos: respecto a los aforos Cevallos indicó que su propuesta técnica es que el aforo en todos los establecimiento se reduzca de 80% a 60%. “Vamos a conversarlo en consejo de ministros. Se ha conversado ayer con la premier para disminuir el aforo en distintos establecimientos. Saben que la mayoría habíamos ampliado al 80%, esto se va a reducir al 60% por lo menos”, adelantó.

Rápido avance de Ómicron

El ministro de Salud confirmó este lunes ocho nuevos casos de la variante Ómicron del COVID-19, lo que suma a la fecha un total de 12 personas infectadas a nivel nacional.

“Ayer se han detectado varios casos de Ómicron, hoy se han detectado otros más que tienen una velocidad de contagio muy superior incluso a la Delta. Esto se duplica en dos o tres días. Estamos hablando de ocho casos más infectados. Esto va muy rápido”, señaló en declaraciones a la prensa desde Chorrillos.

Agregó que las experiencias internacionales dicen que esto puede convertirse en una propagación de la cantidad de esta variante del COVID-19. “Son doce (casos). Superaría nuestra capacidad de respuesta por la velocidad con la que se están reproduciendo”, advirtió.

“Son en varios distritos como Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro, Chacarilla, La Molina y otros”, indicó el titular del Minsa.

El último domingo Cevallos confirmó por primera vez la identificación de casos de la variante Ómicron en el país. Se conoció que las personas infectadas residen en los distritos de Miraflores, La Molina, Surco y Santa Anita.

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno anuncia nuevas medidas por casos de ómicron en el país https://www.latina.pe/noticias