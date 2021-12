El Gobierno dispuso, a través de un decreto supremo, que Lima Metropolitana y el Callao se mantendrán en el nivel de alerta sanitario moderado hasta el 2 de enero del 2022, ante una eventual tercera ola de la pandemia del COVID-19.

De esta manera se continuará con el horario de inmovilización social (toque de queda) que va de lunes a domingo desde las 02:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Antes, comenzaba esta medida a partir de la medianoche y posteriormente a la 1:00 a.m.

No obstante, el pasado 5 de diciembre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el toque de queda durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo será desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Este domingo 12 de diciembre vence el plazo de las medidas que deben cumplir los ciudadanos en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus. Las acciones tomadas por el Ejecutivo son evaluadas y actualizadas cada dos semanas.

Asimismo desde el 10 de diciembre se exige la presentación del carné de vacunación contra el COVID-19 para que las personas mayores de 12 años puedan ingresar a espacios cerrados e inclusive viajar por vía terrestre y aérea.

VACUNACIÓN COVID-19

El Ministerio de Salud informó que el Perú ya cuenta con más de 19 millones de ciudadanos inmunizados con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, con lo cual están más protegidos contra esa enfermedad y sus variantes.

VIDEO RECOMENDADO

El Minsa lanzó un aplicativo que verificará la autenticidad de los carnets de vacunación contra el COVID-19. Es una herramienta digital que ayudará a verificar los datos de las personas vacunadas y si la información del carnet es real.