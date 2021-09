Agnieska Céspedes, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (Anapef), informó que las clases semipresenciales que se iban a desarrollar en un centro educativo de La Molina fueron suspendidas debido a que dos niños se contagiaron de coronavirus (COVID-19).

En diálogo con TV Perú, Céspedes detalló que los contagios habrían ocurrido durante las actividades culturales en dicho colegio y que se ha dispuesto la cuarentena de los menores que estuvieron en contacto con los niños que dieron positivo.

Además, dijo desconocer si el Ministerio de Educación (Minedu) ha realizado pruebas para detectar si los niños que participarán en las clases semipresenciales están contagiados o no, pese a que se ha solicitado dicha información. Consideró “preocupante” que esto ocurra a pocos días de iniciarse las clases semipresenciales, programadas para el 15 de setiembre.

“La información que nos ha llegado por medio de padres de familia del colegio que está en La Molina es que justamente ha habido dos contagios y que el colegio había tomado las medidas necesarias, esto quiere decir, poner en cuarentena de 14 días a todos los integrantes del aula en que se encontraban estos dos niños que han dado positivo al coronavirus”, expresó.

“Es algo que nosotros no sabemos (sobre si realizarán pruebas), es algo que hemos nosotros preguntado, en su momento le hicimos la pregunta justo al viceministro Wilfredo Rimari, cada cuánto tiempo se iban a hacer estas pruebas COVID, quién las iba a fiscalizar, si iban a ser moleculares o de antígeno, pero no ha habido respuestas. Al día de hoy, les puedo decir que el ministerio no tiene respuestas a todas las preguntas que hicimos, no nos está dando la reunión”, añadió.

“Estos contagios se habrían producido en momentos de actividades culturales, donde se supone es todavía la menor la afluencia de niños y debería haber un mayor control. ¿Qué va a pasar cuando efectivamente sea 15 (de setiembre) y abran los colegios? Entonces, hay algo que no está funcionando bien”, enfatizó Céspedes.

Proyecto

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que se iniciará un proyecto piloto en al menos 16 colegios de Lima para el inicio de las clases semipresenciales. La fecha para el regreso a las aulas se realizará desde el miércoles 15 de septiembre bajo estrictos protocolos para evitar el contagio y propagación del coronavirus.

Los 16 centros educativos en los que se retornará a la semipresencialidad son de siete distritos ubicados en Lima Metropolitana. Los colegios se encuentran en los siguientes distritos: Surco, San Luis, San Borja, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Estas escuelas congregan un total de 13.371 estudiantes, de los niveles de inicial, primaria y secundaria.

Reunión

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el equipo técnico de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este sostuvo una reunión este lunes con los representantes de la Dirección Regional de Educación Lima (DREL) del Ministerio de Educación (Minedu), con el objetivo de trabajar en la implementación de un plan articulado para el retorno de los estudiantes a las clases semipresenciales.

Durante el encuentro, se precisó que la prioridad es reactivar la educación en nuestro país, minimizando el riesgo de transmisión del COVID-19 dentro de los espacios educativos.

De esta manera, se hizo hincapié en los protocolos de bioseguridad y cómo adecuar los espacios de uso común para no generar aglomeraciones en aulas, servicios higiénicos, patio de recreo y zonas de juego.

Asimismo, se propuso trabajar sesiones educativas con los padres y alumnos, a fin de reforzar las medidas de prevención contra la COVID-19 a través del uso de la doble mascarilla, el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios y el distanciamiento físico. Los padres, que deseen llevar a sus hijos para retomar su educación, serán los principales aliados y desempeñarán un rol importante en el retorno progresivo y seguro a las aulas.