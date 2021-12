La pandemia hundió a los comerciantes informales, sobre todo de Lima, donde se estima son medio millón, al punto que muchos empezaron a omitir una comida del día, ya sea el desayuno, almuerzo o la cena, por la falta de dinero.

Esta triste realidad la reveló a Trome la organización internacional Wiego con su estudio titulado ‘La crisis de la Covid-19 y la economía informal en Lima, Perú: Impactos duraderos y una agenda para la recuperación’. La misma que concluyó que nuestra capital lidera el nivel de hambre en el país, tras consultar a numerosos ambulantes.

LEE MÁS: Ambulantes de La Victoria continúan ocupando las calles por necesidad en la pandemia

Además, muchos dejaron de trabajar por cuidar al menos a un familiar enfermo con el coronavirus, sus hijos mayores tuvieron que abandonar la universidad por falta de pago de pensión y los menores también fueron sacados del colegio.

La situación se les complicó, pues sus ingresos diarios bajaron, y solo a unos pocos les llegó el bono. Y como si esto no fuera poco, cuando les tocó volver a las calles, su trabajo se ha vio obstaculizado por serenos, policías o militares. El 80 % denunció sufrir acoso por parte de las fuerzas del orden.

“Somos un grupo que viene del interior del país, que no nos queda más que salir a trabajar para dar de comer a nuestros hijos. La solución más rápida para poder sobrevivir ha sido el comercio. La pandemia nos golpeó muy duro. Muchas personas no han tenido un plato que llevarse a la boca. Hemos visto de cerca el hambre y la necesidad. He visto gente, peruanos y extranjeros, buscando entre la basura qué comer”, dijo Marina Villena, dirigenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos José Carlos Mariátegui de San Juan de Lurigancho.

RECICLADORES

Esta triste realidad va más allá de solo afectar a los comerciantes informales.

“Durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra nos dieron 750 soles para sobrevivir prácticamente medio año. Fue un monto ridículo. Prescindimos de las carnes, de las frutas, de alguna comida del día. Recibimos donaciones de familiares y así hemos subsistido... Señor presidente Castillo, no solamente existen ronderos y profesores, también hay recicladores, canillitas y ambulantes”, reprochó Rogger Canales, de la Federación Nacional de Recicladores del Perú.

Para Carmen Roca, de Wiego, “la recuperación (económica) de estos grupos vulnerables no será posible sin coordinación entre gobierno central y gobierno locales... Los alcaldes pueden querer erradicar a los ambulantes, pero se trata de reordenar”.

TRABAJANDO PARA MEJORAR

En respuesta a esta realidad, Arturo García, director de Promoción del Empleo y Autoempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), manifestó: “Reconozco que el Estado ha podido trabajar solo un poco para solucionar esto. Reconocemos que los bonos no han llegado a todos, como se quisiera. En esa línea, se sigue trabajando para mejorar”.