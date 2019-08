Amenazó con cuchillo a niño, le robó 50 céntimos pero lo atrapan y se pone a llorar: ¿Acaso un ratero no tiene perdón?

¡Quiso dar pena pero no lo consiguió! Un sujeto acusado de haberle robado su dinero a un niño cerca de su colegio en el centro de Cusco fue detenido por la Policía luego de que un taxista lo capturara tras darse cuenta del atraco.

Según consignó América Noticias, el presunto ladrón amenazó al menor de 13 años colocándole un afilado cuchillo en el cuello para quitarle su dinero, apenas 0.50 céntimos. Tras el ataque, el adolescente quedó conmocionado.

Un taxista que pasaba por la zona fue testigo del atraco, por lo que rápidamente acudió en ayuda el menor, quien le contó que el sujeto se llevó su dinero. Indignado, dejó su auto y capturó al delincuente.

Minutos después llegó la Policía a la zona de Cusco. Aunque en un primer momento el presunto ladrón se muestra desafiante y hasta amenazante con el taxista y con el menor, después estalló en llanto y reconoció su delito.

"¿A caso yo te he intentado chapar? Señor, yo nunca te he chapado, joven", decía entre lágrimas. "Yo con qué lo voy a chapar señor, ayúdeme por favor. Por qué, por qué nunca un ratero no puede tener perdón. Mamita, cuánto te amo ya no quiero ser así", intentó apelar el ladrón a las autoridades.

El sujeto fue conducido a la comisaría del Cercado de Cusco. Su caso ya se encuentra en manos de las autoridades del sector.