¡Se abrió la tierra! En la madrugada del viernes se activó el movimiento de masa o falla geológica del cerro Luto a la quebrada de España en el distrito de Llusco, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, destruyendo casas, las carreteras, los colegios y hasta las postas de salud.



Los pobladores de la comunidad campesina tuvieron que huir de sus viviendas para instalarse en las colinas por la falla geológica. No hay ninguna pérdida humana, informó Andina.



En 2012, también se presentó este fenómeno natural en Llusco, sin embargo, hace dos semanas la falla geológica estuvo más activa. Los pobladores tuvieron que huir porque vieron como sus casas caían poco a poco.



La primera alerta se emitió a mediados de febrero, por lo que los comuneros tuvieron que ser reubicados de emergencia en la zona conocida como Corpuna Pata, donde esperan ayuda.



Se abrió la tierra en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

El momento más dramático lo vivieron a las 3 de la mañana de este viernes cuando colapsaron 37 viviendas el centro de salud, un tramo de 300 metros de carretera Santo Tomas-Llusco-Quiñota-Apurímac y los centros educativos, contó el alcalde de Llusco, Ezequiel Mallma Cusi.



Además, se deslizó el cerro Campanayoc ocasionando el embalse de la quebrada España, formándose una lagunilla sobre varios asentamientos humanos.



Lamentablemente, la población no pudo sacar todos sus bienes, pero no hay daños personales.



“No han podido sacar todo, en este momento lo están haciendo y nos preocupa que puedan quedar atrapados y tener mayores problemas porque no entienden la alerta”, dijo Mallma.



Los pobladores están esperando ayuda desde Cusco que mandará camiones cargados con alimentos, informó Randolfo Anci, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos.

