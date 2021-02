Mientras esperaba ser atendido en la puerta del hospital Adolfo Guevera - EsSalud del Cusco, el exalcalde del distrito Omacha - Paruro, León Álvarez Chuchullo, falleció antes de que un profesional de la salud pueda brindarle la ayuda necesaria debido a los fuertes dolores a los pulmones que presentaba.

Así lo indicaron sus propios familiares del fallecido quienes llegaron desde la provincia de Espinar luego que la exautoridad edil presentara dolor en los pulmones, lo que se complicó con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Por este motivo, fue trasladado inmediatamente al citado nosocomio donde no recibió a tiempo la ayuda respectiva.

Uno de sus familiares, César Quintín, indicó que la exautoridad había sido trasladada hasta el hospital aproximadamente a las 08:00 a.m. por lo que se vio obligado a sentarse en la puerta del nosocomio debido a que demoraron su ingreso y posterior internamiento.

Cusco: exalcalde fallece mientras esperaba ser atendido en puerta del hospital (Video: Juan Sequeiros)

“Ayer llegó a Cusco y hoy por la mañana su esposa lo trajo al hospital, pero no hubo atención, ha muerto por falta de oxígeno, han podido salvarlo ¿Cómo va a morir en la puerta? quisiera pedir que se preocupen por comprar una planta de oxígeno, no están tomando el debido interés, no quieren salvar la vida de los cusqueños, ellos están tranquilos recibiendo su sueldo (las autoridades) mientras la gente pobre está muriendo”, manifestó.

Posteriormente, el cadáver del exalcalde permaneció en posición sentada, cubierto por una manta durante varias horas hasta la llegada de la Policía y del Ministerio Público. Luego fue trasladado en el interior de un ataúd hacia una funeraria.

Se informó que León Álvarez fue burgomaestre de la localidad de Omacha durante varios períodos.

